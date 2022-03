Die Energiepreise explodieren im Umfeld des Ukraine-Kriegs geradezu: der Ölpreis WTI steigt auf 110 Dollar, die Rohstoffpreise steigen massiv (vor allem Weizen) - und Jerome Powell und Christine Lagarde verlieren immer mehr die Kontrolle! Heute wird Powell vor dem US-Senat aussagen, in der Nacht zum heutigen Mittwoch hat US-Präsident Biden betont, dass die Bekämpfung der Inflation seine oberste Priorität sei. Gleichwohl gehen die Märkte davon aus, dass die Fed nicht mehr so aggressiv die Zinsen anheben wird. Aber der Auftrag von Biden an Powell lautet: "bring die Inflation runter!". Der heftige Anstieg der Energiepreise sowie der Rohstoffpreise bringen die Fed und die EZB in eine extrem schwierige Lage: der Kontrollverlust der Notenbanken wird immer offensichtlicher! Es droht eine Rezession bei dennoch steigender Inflation (Shrinkflation)..

