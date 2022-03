Enviva, Glaukos, Ero Copper – neue Aktien in München

ist ein Bergbauunternehmen für Basismetalle, das über seine 99,6-prozentige Beteiligung an Mineração Caraíba, einem brasilianischen Kupferbergbauunternehmen mit einer mehr als 40-jährigen Betriebsgeschichte, über ein solides organisches Produktionswachstum verfügt. Mineração Caraíba besitzt darüber hinaus 100 Prozent des Erschließungsprojekts Boa Esperanҫa, einer Kupferlagerstätte im südlichen Brasilien. Der Börsenwert beträgt zurzeit 1,1 Milliarden Euro.

Imageware System wurde 1987 gegründet und ist ein Pionier auf dem Gebiet der biometrischen Technologie. Das Unternehmen hat die erste Gesichtserkennungslösung für Strafverfolgungsbehörden in den USA in Los Angeles und die erste Identitätsplattform mit vier biometrischen Kennzeichen entwickelt. Imageware verfügt über eine eigene Forschungs- und Entwicklungseinrichtung in den USA und hält derzeit weltweit 28 Patente für biometrische Technologien, weitere 14 sind angemeldet. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 6,8 Millionen Euro.