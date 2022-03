Einen wichtigen Schritt zur Stärkung seiner Bilanz konnte die Lucapa Diamond Company Ltd. (ASX: LOM, FSE: NHY) in den letzten 14 Monten vollziehen, denn es gelang, insgesamt 17,6 Millionen Australische Dollar (AUD) an Verbindlichkeiten zurückzuzahlen. Enthalten in diesem Betrag sind 10,5 Millionen AUD, die kürzlich an New Azilian Pty Ltd. zurückgezahlt wurden.

Dank der hohen Verkaufserlöse im Vergangenen Jahr und der inzwischen erhaltenen Dividenden aus der eigenen Beteiligung an der Sociedade Mineira Do Lulo war es Lucapa Diamond im Februar möglich, nicht nur eine fällige Zinszahlung von 0,7 Millionen AUD an den Kreditgeber New Azilian zu leisten, sondern auch 10,5 Millionen AUD des Darlehens zu tilgen.