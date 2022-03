Obwohl Experten die Delivery Hero-Aktie mit Kurszielen jenseits von 100 Euro zum Kauf empfehlen, könnten Anleger, die nach der jüngsten Kurserholung eher von keinem starken Kursanstieg der Aktie ausgehen, eine Investition in Discount-Puts interessant sein, die auch bei einem stagnierenden oder leicht steigenden Aktienkurs positive Rendite ermöglichen.

Die Aktie des Essenslieferdienstes Delivery Hero (ISIN: DE000A2E4K43) zählt zu den wenigen Werten im DAX, die in der vergangenen Woche Kursgewinne verzeichnen konnten. Allerdings ist anzumerken, dass sich der Aktienkurs in den vergangenen Monaten wegen eines schwachen Ausblicks mehr als halbiert hatte. Am 10.2.22 verzeichnete die Aktie mit einem Kurssturz von 30 Prozent von 66,84 Euro auf 46,49 Euro einen rekordverdächtig hohen Einbruch. Bis zum 14.2.22 rutschte die Aktie auf bis zu 38,75 Euro ab. Danach wurde der Absturz von einer Korrektur abgelöst, die den Aktienkurs auf sein aktuelles Niveau bei 48,90 Euro ansteigen ließ.

Discount-Put-Optionsschein mit Cap bei 65 Euro

Der HVB-Discount-Put auf die Delivery Hero-Aktie mit Basispreis75 Euro, Cap (=Floor) bei 65 Euro, BV 1, Bewertungstag 15.6.22, ISIN: DE000HB2YEC3, wurde beim Delivery Hero-Aktienkurs von 48,90 Euro mit 8,56 – 8,70 Euro gehandelt. Wenn der Aktienkurs am Bewertungstag unterhalb des Caps von 65 Euro notiert, dann wird der Discount-Put mit der Differenz zwischen dem Basispreis und dem Cap, im vorliegenden Fall mit 10 Euro zurückbezahlt. Somit ermöglicht der Schein in drei Monaten einen Ertrag von 14,94 Prozent.

Notiert die Delivery Hero-Aktie am Bewertungstag zwischen dem Basispreis und dem Cap, dann errechnet sich der Rückzahlungsbetrag, indem der am Bewertungstag ermittelte Aktienkurs vom Basispreis subtrahiert wird. Notiert die Delivery Hero-Aktie an diesem Tag beispielsweise bei 70 Euro, dann wird der Schein mit 5,00 Euro zurückbezahlt usw. Oberhalb von 75 Euro wird der Discount-Put wertlos verfallen.

Discount-Put-Optionsschein mit Cap bei 70 Euro

Der HVB-Discount-Put mit Basispreis bei 80 Euro, Cap bei 70 Euro, BV 1, Bewertungstag 15.6.22, ISIN: DE000HB2S5H9, wurde beim Aktienkurs von 48,90 Euro mit 8,98 – 9,11 Euro quotiert.

Da auch dieser Schein am Laufzeitende mit 10 Euro zurückbezahlt wird, wenn der Aktienkurs am Bewertungstag unterhalb des Caps 70 Euro notiert, ermöglicht er eine Renditechance von 9,76 Prozent, wenn sich der Aktienkurs am 15.6.22 unterhalb von 70 Euro befindet.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Delivery Hero-Aktien oder von Hebelprodukten auf Delivery Hero-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.