Patrick McGrath, Blue Moons CEO, erklärte: „Wir freuen uns, die Entdeckung einer viel versprechenden neuen [Vererzungs-] Linse bekannt zu geben. Wir sind der Ansicht, dass diese neue Linse ein ausgezeichnetes Potenzial auf eine beträchtliche Erweiterung unserer Ressourcenbasis hat und vielversprechend für weitere Massivsulfidlinsen ist, die südlich unserer neu entdeckten Zone South gefunden werden. Unsere Priorität wird es sein, die Entdeckung der South Zone durch zusätzliche Bohrungen weiter abzugrenzen. Das Bohrloch American Eagle zeigt, dass sich die über dem Cutoff-Gehalt liegenden Gehalte in dieser Zone nicht nur bis zur Oberfläche erstrecken, sondern auch über 700 Meter in die Tiefe verfolgt werden können. Die Zone South und die Zone American Eagle haben das Potenzial, weitere Erzkörper hinzuzufügen, und das Unternehmen könnte das Erz so aus mehreren Schächten abbauen.“



Neuentdeckung South Zone



Die neu entdeckte Zone South wurde bei der Erkundung eines geophysikalischen Leiterziels westlich der drei zuvor entdeckten Mineralisierungszonen und südlich der Abbaustätten von American Eagle entdeckt. Diese neue Zone wurde tief und seitlich des früheren Mineralsystems entdeckt. Das Zinksulfid (Sphalerit), das bei dieser neuen Entdeckung angetroffen wurde, weist einen anderen Farbton als die anderen Zonen auf, was auf einen separaten Einlagerungsimpuls zu einem etwas anderen Zeitpunkt hinweisen könnte. Die in BM21-83 angeschnittene Mineralisierung besteht aus Bändern und massiven Abschnitten mit Sphalerit zusammen mit Einsprengseln anderer Sulfide wie Pyrit, Chalkopyrit und Bleiglanz. Es sind weitere Bohrungen erforderlich, um die vollständige Ausdehnung und den Gehalt dieser neuen Massivsulfidlinse zu definieren. Die in BM21-83 angeschnittene Mineralisierung ähnelt jener, die an den Rändern anderer Massivsulfidlinsen auf dem Grundstück gefunden wurde und Blue Moon glaubt, dass BM21-83 am nördlichen Rand dieser neuen Massivsulfidlinse liegen könnte.

Das Bohrloch BM21-83 durchteufte zudem einen goldhaltigen Horizont westlich der South Zone, der möglicherweise eine Erweiterung der Zone American Eagle darstellt.

Mit Bohrloch BM21-81 erprobte Blue Moon das Gebiet zwischen dem Stollen American Eagle und dem nächstgelegenen Bohrloch unterhalb des Werks. Es bestätigte, dass die Mineralisierung von der Oberfläche aus durchgängig ist und die American Eagle Lens nun über 700 Meter in die Tiefe nachweisbar ist!

Das Bohrloch BM21-82 wurde vorzeitig abgebrochen, nachdem es sich nicht ausreichend abflachen ließ, und wurde mit BM21-83 neu gebohrt, wobei das Ziel erreicht wurde. BM21-84 sollte die südliche Erweiterung der Linse American Eagle erproben, wich jedoch zu weit nach Norden ab und flachte so ab, dass es die geplante Teststelle verfehlte. Bohrungen auf dem Grundstück Blue Moon können aufgrund der wechselnden Härte des Gesteins eine Herausforderung darstellen, und selbst mit speziellen Bohrern weichen die Löcher oft zu stark ab und erreichen ihre geplanten Ziele nicht.

