Innerhalb einer Woche verdoppelte Hensoldt infolge der russischen Invasion in die Ukraine seinen Börsenwert. Der Rüstungskonzern kommt nun auf eine Marktkapitalisierung von circa 2,78 Milliarden Euro. Deutschland will die Bundeswehr künftig besser ausstatten und nimmt dafür Milliarden Euro aus dem Finanzhaushalt. Anleger glauben an eine nachhaltige Entwicklung deutscher Rüstungskonzerne wie Hensoldt:

Ein Stimmungsbild aus dem Hensoldt-Forum auf wallstreet:online: