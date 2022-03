Trotz Ukraine-Krieg wird die Fed an ihrer Zinswende festhalten - das hat heute Jerome Powell in seiner Anhörung vor dem US-Senat klar gemacht. Ähnlich äusserten sich zahlreiche andere Mitglieder der Fed - in der Folge stiegen die von den Zinsmärkten eingepreisten Erwartungen für Zinsanhebungen wieder stark an. Darüber hinaus hat sich damit die Hoffnung der Aktienmärkte nicht erfüllt, wonach die Fed aufgrund der geopolitischen Unsicherheit dden monetären Klimawandel absagen könnte. Dass die Aktinmärkte der Wall Street dennoch zulegen können, basiert auf der Hoffnung auf eine Einigung in den heute Abend geplanten Treffen zwischen den Delegationen der Ukraine und Russlands. Ist diese Hoffnung realistisch?