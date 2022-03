Durch den hohen Ölpreis werden Energieriesen wie Chevron und Exxon attraktiv. Der Krieg in der Ukraine hat drastische Folgen für den Energiemarkt. Die Preise für Öl und Gas sind seit Jahresbeginn um rund 30 Prozent gestiegen. Gleichzeitig bemüht sich Europa um eine größere Unabhängigkeit von fossilen Energien und intensiviert seine Anstrengungen für eine Energiewende. Beim Öl beträgt die tägliche russische Produktion sieben Millionen Barrel. Sollten sich die westlichen Staaten dort zu Sanktionen entschließen, wäre der Wegfall der russischen Exporte auf dem Weltmarkt nur schwer auszugleichen. Dann besteht die Gefahr, dass die Preise weiter überschießen. Die Marktentwicklung bleibt sehr volatil und hängt stark von der aktuellen Nachrichtenlage ab.

Der Aktienkurs von Exxon Mobil ist aktuell mit seinem Kurs bei rund 81 US-Dollar nicht weit von seinem All Time High in Höhe von 104,76 US-Dollar vom Juni 2014 entfernt. Der Titel hat seit Anfang Januar 2021 einen Aufwärtstrend ausgebildet und notiert im obersten Bereich des Trendkanals. Von hier aus ist auch eine moderate Seitwärtskonsolidierung möglich, ohne den Trend zu brechen. Es ist aber auch eine weitere Verknappung aufgrund des Ukraine-Feldzuges und der Reaktion des Westens denkbar, keine fossilen Kraftstoffe mehr von Russland zu beziehen. Genauso könnte Russland die Lage weiter eskalieren und den sprichwörtlichen Öl-Hahn zudrehen. In diesen Fällen könnte der Widerstand um das partielle Hoch bei 81,70 US-Dollar überwunden werden und der Kurs könnte in Richtung 89,01 US-Dollar hochlaufen. Mit seinem erwarteten KGV 2022 von aktuell 11,90 erscheint der Wert nicht überteuert. Aufgrund der Energiewende wird weltweit weniger in die Förderung von fossilen Energieträgern investiert, wodurch es wie im aktuellen Fall zu weiteren Verknappungen kommen könnte.