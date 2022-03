Die Energiepreise explodieren im Gefolge der Sanktionen des Westens gegen Russland weiter: Brent Öl steigt über 118 Dollar, der Gaspreis steigt weiter, ebenso andere Rohstoffe: wir erleben derzeit einen Energie-Schock! Russland ist nun faktisch komplett abgeschnitten vom Handel mit dem Westen - was jene Rohstoffe verteuert, bei denen Russland einen großen Markt-Anteil hat. Das gilt insbesonders für Öl und Gas - daher ist ohne eine Deeskalation der Lage in der Ukraine kein Ende für den Energie-Schock in Europa in Sicht. Was aktuell passiert, scheint die Entwicklungen der Ölkrise 1974 in den Schatten zu stellen - wie damals stehen wir von einer Stagflation, dann der Rezession. Die Aktienmärkte dennoch gut gelaunt, weil Powell gestern faktisch eine 0,5%-Zinsanhebung ausgeschlossen hat..

1. Kein Ende der Inflation in Sicht – Deutscher Aktienindex vor Bärenmarkt?

2. Experten: „Russisches Öl findet keine Käufer mehr“ – die Gründe

