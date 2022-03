Das Vergleichsportal brokerwahl.de sucht erneut den besten Online-Broker im Land. Jede Stimme zählt, denn mit Ihrem Feedback unterstützen Sie insbesondere Börsenneulinge bei der Wahl des für sie passenden Anbieters. Die Wertungen der User bilden am Ende das Gesamtergebnis für den „Broker des Jahres“, dazu kommen weitere Kategorien wie z.B. ETF-Broker und CFD & Forex-Broker.

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie sich zwei Minuten Zeit für die Abstimmung nehmen würden, gefragt wird unter anderem nach Ordergebühren, Kundenservice und dem Weiterbildungsangebot. Insgesamt stehen 26 Anbieter zur Auswahl, die Broker sind im Hauptmenü alphabetisch sortiert. Die Teilnahme ist für Sie mit keinerlei Kosten verbunden – im Gegenteil: Mit ein wenig Glück, können Sie attraktive Preise gewinnen.

Die Veranstalter der Brokerwahl haben in diesem Jahr die folgenden Preise gestiftet*

1. Preis: Trading-Depot beim eigenen Lieblingsbroker über 3.000 Euro

2. Preis: Reise nach Rom

3. – 20. Preis: Gutschein im Apple-Store über jeweils 1.000 oder einen von 17 Amazon-Gutscheinen über jeweils 50 Euro

Bonuspreis: Rennstreckentraining im McLaren MP4 12C mit mehr als 600 PS

Der Smartbroker ist der einzige Anbieter in Deutschland, der das umfangreiche Produktspektrum der klassischen Broker mit den äußerst günstigen Konditionen eines Neobroker verbindet. Schon mehrfach wurde das Brokerage-Angebot der wallstreet:online-Gruppe ausgezeichnet, zuletzt im Februar 2022 von der Fachzeitschrift „Euro am Sonntag“. Die unabhängige Redaktion vergab in allen drei Testteilen die Bestnote „sehr gut“. Mit Blick auf das umfangreiche Angebot schrieb die Redaktion: „In Sachen Xetra-Handel „lässt dieser Broker die Konkurrenz hier weit hinter sich.“

* Beachten Sie bitte die Teilnahmebedingungen