Auch die Aktie des Versicherungsriesen Allianz (ISIN: DE0008404005), die am 9. Februar 2022 bei 232,50 Euro den höchsten Stand seit einigen Jahren erreicht hatte, konnte sich in den vergangenen Wochen nicht der Schwäche des Gesamtmarktes entziehen. Obwohl das Unternehmen den Umsatz und den operativen Gewinn stark steigern konnte und die Dividende von 9,60 auf 10,80 Euro erhöhen wird, trübten die wegen der Verluste von Großanlegern in den USA erforderlichen Rückstellungen die Stimmung der Börsianer. Beim aktuellen Allianz-Aktienkurs von Kursniveau von 196,20 Euro offeriert die Allianz-Aktie die stattliche Dividendenrendite von 5,50 Prozent!

Kann sich die von der Berenberg Bank mit einem Kursziel von 269 Euro zum Kauf empfohlener Allianz-Aktie in den nächsten Wochen nach dem starken Kursrückgang der vergangenen Tage zumindest wieder auf 210 Euro erholen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte lohnen.