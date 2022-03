Der Goldpreis steigt derzeit stetig. Letzte Woche ging es bereits in einer Rallye bis 1.973 US-Dollar, worauf ein Abverkauf losgetreten wurde, der weitere Gewinne dahinraffte.

Auch Goldminenaktien konnten kräftige Wertsteigerungen verbuchen und erreichten teilweise das Jahreshoch. Grund dafür ist neben der Geldentwertung die russische Invasion in der Ukraine, welche die Weltmärkte in Unruhe versetzte. Anleger schützen sich durch Goldwerte vor einer hohen Volatilität am Markt.