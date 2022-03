Für das Merlin-Diamanten-Projekt in Australien hat die Lucapa Diamond Company Ltd. (ASX: LOM, FSE: NHY) eine aktualisierte Scoping-Studie vorgelegt. Sie reflektiert, dass sich die Diamantenpreise in den vergangenen Monaten von ihrem Corona-Schock erholt und einen starken Anstieg von 42 Prozent vollzogen haben. Damit erhöht sich auch der Wert des Merlin-Projekts, dem heute schon ein Potential von 2,1 Millionen Karat bescheinigt wird, entsprechend.

Der 17. Dezember 2021 liegt noch gar nicht so lange zurück. Nicht einmal drei volle Monate sind seitdem vergangen und doch hat sich in dieser kurzen Zeit auf dem Diamantenmarkt so viel getan, dass Lucapa Diamond sich zu einer Überarbeitung der am 17. Dezember 2021 veröffentlichten ursprünglichen Scoping Studie für das Merlin-Projekt veranlasst sah.