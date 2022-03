"Vor dem Hintergrund des russischen Angriffs hat der Konzernvorstand entschieden, die Produktion von Fahrzeugen in Russland bis auf weiteres einzustellen", teilte Volkswagen am Donnerstag mit. Auch die Exporte nach Russland würden "mit sofortiger Wirkung gestoppt".

"Der Krieg in der Ukraine bestürzt uns alle", erklärten Einkaufschef Murat Aksel, Personalvorstand Gunnar Kilian und Betriebsratschefin Daniela Cavallo in einem Brief an die Mitarbeiter. "Nach dem russischen Angriff hofft Volkswagen auf eine schnelle Einstellung der Kampfhandlungen und eine Rückkehr zur Diplomatie." VW-Chef Herbert Diess hatte schon bei Ausbruch des Krieges in der vergangenen Woche "mit großer Sorge und Bestürzung" reagiert.

Neben Volkswagen hatten sich in den vergangenen Tagen immer mehr Unternehmen von russischen Beteiligungen getrennt, unter anderem die Ölriesen Shell und BP (mehr dazu lesen sie hier.)

Autor: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion