Die letzten markanten Verlaufshochs markierte Brent Crude Öl bei 147,50 US-Dollar im Sommer 2008, anschließend stellte sich eine volatile Abwärtsbewegung ein und erreichte mit 16,01 US-Dollar im April 2020 seinen vorläufigen Tiefpunkt. Von dort aus ging es in geordneten Bahnen zunächst an die Verlaufshochs aus 2018 bei 86,71 US-Dollar aufwärts, seit Ausbruch der kriegerischen Handlungen in der Ukraine kennt die Preisspirale nur eine Richtung. Allerdings steuert der Energieträger auch auf ein sehr markantes Widerstandsniveau zu, an dem sich kurzzeitig eine Konsolidierung einstellen könnte. Übergeordnet wird jedoch mit keiner nachhaltigen Trendwende gerechnet.

Kraftstoffpreise explodieren

Auf Sicht der nächsten Tage und Wochen könnte Brent noch weiter zulegen, denkbar wäre ein zeitnaher Test der Verlaufshochs aus 2012 um 128,37 US-Dollar. Nach einer kurzzeitigen Konsolidierung in diesem Bereich könnte es darüber sogar zurück an die Rekordstände aus 2008 bei 147,50 US-Dollar aufwärtsgehen, sollte sich keine Entspannung im Russland-Ukraine-Konflikt abzeichnet. Insbesondere die Sanktionen gegen Russland könnten noch einmal verschärft werden und die Energiepreise damit befeuern. Ein Alternativszenario kann nur sehr schwer abgeleitet werden, Unterstützungen findet Brent aktuell bei 105,44, darunter bei 98,54 US-Dollar vor.