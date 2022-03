An Wachstumsaktien scheint derzeit niemand groß interessiert zu sein. Während sich der S&P 500 Value seit Jahresbeginn mit einem Minus von 5,4 Prozent noch ganz wacker schlägt, notiert der S&P Growth im selben Zeitraum bereits 16,7 Prozent tiefer (Stand 24.02.2022). Raus aus Growth, rein in Value, lautet anscheinend die Devise.

Allerdings ist es in der Regel unklug, genau dann in jenes Feld zu investieren, für das im jeweiligen Moment bereits jede Finanzplattform, Goldman Sachs und die Bild-Zeitung zum Einstieg trommelt. Umgekehrt gilt natürlich dasselbe. Man tut prinzipiell gut daran, das Feld der ‚overcrowded trades‘ anderen zu überlassen.

Alles, wo ‚Growth‘ draufsteht, wird verkauft

Es sind aber genau diese Momente, auf die Investoren mit Weitblick sehnsüchtig warten. Schließlich sorgt der praktisch flächendeckende und undifferenzierte Verkauf von allem, was das Siegel ‚Growth‘ trägt, auch jetzt wieder für Opportunitäten.

Irgendwann wird wieder die Zeit kommen, in der sich Wachstumsaktien endlich wieder größerer Beliebtheit bei den Anlegern erfreuen. Um beim nächsten Bullenlauf nicht wieder der Meute hinterherrennen zu müssen, sollte man aber bereits jetzt wissen, wie man bei dieser Aktienkategorie die Spreu vom Weizen trennt. Hier einige wichtige Faktoren, anhand derer man diese Unterscheidung treffen kann:

Umsatz UND Gewinn müssen anziehen

Umsatzanstiege nützen nichts, wenn sich aus den Umsätzen keine Gewinne generieren lassen. Neben deutlichen Umsatzanstiegen muss also auch der Gewinn deutlich ansteigen, im Idealfall sogar überproportional. Will O’Neil, der Wachstumsaktien-Papst schlechthin, schloss Wachstumsunternehmen, die noch keine schwarzen Zahlen schrieben, sogar kategorisch aus. Das macht auch durchaus Sinn. Wäre man nach diesem Schema vorgegangen, hätte man all die Hype-Themen der letzten Jahre (Wasserstoff, Wind und Solar, seltene Erden) nicht mitmachen müssen.

Gewinnzone muss erreichbar sein

Deshalb muss man Unternehmen, die noch keine Gewinne schreiben, aber noch lange nicht meiden. Allerdings muss man bei solchen Unternehmen zumindest davon ausgehen können, dass der Sprung in die schwarzen Zahlen nicht mehr weit ist.

Als Beispiel hierfür betrachten wir die Margenentwicklung bei Mimecast, einem Cybersecurity-Spezialisten, von Dirk Müller entdeckt und bei Cashkurs*Trends erfolgreich im Musterdepot gehandelt, bevor das Unternehmen kürzlich von Permira übernommen wurde.

Auch Mimecast war vor noch wenigen Jahren zumindest aus Sicht des Nettogewinns nicht profitabel. Die hohe Bruttomarge sowie die insgesamt steigenden Margen deuteten aber darauf hin, dass dieses Wachstumsunternehmen gute Chancen auf langfristigen Erfolg haben würde.

Auge auf Bruttomarge und operativen Cashflow

Die erste Anlaufstelle bei noch nicht profitablen Wachstumsunternehmen stellt die Bruttomarge dar. Diese sollte zumindest bei 40 Prozent liegen. Denn je niedriger die Bruttomarge, desto unwahrscheinlicher ist es auch, dass das betreffende Unternehmen jemals schwarze Zahlen schreiben wird. Schließlich werden vom Bruttogewinn noch Kosten für Marketing, Forschung und Entwicklung, Steuern und Zinsen abgezogen. Als Negativbeispiel dient Ballard Power, bei dem die Bruttomarge zuletzt bei lediglich elf Prozent lag! Wie man mit dieser Struktur jemals Gewinn schreiben will, ist mir schleierhaft. Auch sollte ein junges Wachstumsunternehmen, in das man investieren möchte, bereits einen positiven operativen Cashflow ausweisen.

Ausreichend Cash

Bei nicht profitablen Unternehmen sollte zudem gewährleistet sein, dass man über genügend Cashreserven verfügt, um Verluste auch über ein paar Jahre aushalten zu können. Macht ein Unternehmen einen jährlichen Verlust von 100 Millionen Euro, sollten also einige Hundert Millionen Euro in der Kasse liegen.

Denn reicht der Cashbestand nicht, werden Kapitalerhöhungen zum Erhalt des Geschäfts nötig. Im schlimmsten Fall sorgen solche Verwässerungen dafür, dass […]

Hierbei handelt es sich um keine Anlageempfehlung oder Anlageberatung!

Dieser Artikel erschien zuerst auf Cashkurs.com und wurde von Christof von Wenzl verfasst. Dort finden Sie die vollständige Version – hier sind weitere Kapitel und anschauliche Grafiken enthalten.