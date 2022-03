Mit der im Februar vorgelegten Scoping Studie hat Nova Minerals Limited (ASX: NVA, FSE: QM3) gezeigt, dass es möglich ist, das Estelle-Goldprojekt mit einer zentralen Verarbeitungsanlage, die auf der Korbel-Lagerstätte errichtet wird, in Produktion zu bringen. Die Studie hat aber auch deutlich gemacht, dass die Goldproduktion sehr empfindlich auf erhöhte Goldgehalte reagiert. An dieser Stelle kommt die RPM-Zone ins Spiel, denn auf ihr wurden im vergangenen Jahr deutlich höhere Goldgehalte nachgewiesen. Sie sollen nun mit einem neuen Bohrprogramm genauer definiert und erweitert werden.

Dieser Punkt ist nun erreicht, denn auf der RPM-Zone wird in Kürze ein neues Bohrprogramm starten. Es verfolgt das Ziel, die abgeleitete Ressource auf der Lagerstätte zu vergrößern. Dazu sollen in einem ersten Schritt auf dem Teilabschnitt RPM North rund um das Bohrloch RPM-005 weitere 5.000 Meter Bohrungen niedergebracht werden.

Wartet Nova Minerals in diesem Jahr mit neuen Bonanzagraden auf?

Zwei Bohrgeräte werden diese Aufgabe übernehmen und sofern das Wetter es zulässt, sollen die Arbeiten bereits im April beginnen. Das Zielgebiet um RPM-005 ist deshalb ausgewählt worden, weil hier im vergangenen Jahr 132 Meter mit einem Bonanzagehalt von 10,1 g/t Gold nachgewiesen werden konnten. Insgesamt kam das Bohrloch auf einen durchschnittlichen Goldgehalt von 3,5 g/t Tonne über eine Länge von 400 Meter.

Das Ziel der hier angesetzten neuen Bohrungen wird damit sein, die Ausdehnung der Vererzung zu verlängern und damit die Ressource insgesamt zu vergrößern, aber auch dazu beizutragen, dass die Sicherheit dieses spektakulären Fundes durch den Aufstieg in eine höhere Ressourcenkategorie erhöht wird.

Erste Bohrungen auch auf RPM South geplant

In einer zweiten Phase werden ebenfalls auf RPM North drei Bohrgeräte insgesamt 15.000 Meter niederbringen, die primär der Erweiterung der abgeleiteten Ressource dienen. Sie ist sowohl in Streichrichtung, wie auch an den seitlichen Rändern noch offen. Auch zur Tiefe hin ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, sodass für Nova Minerals in diesem Teil des Estelle-Goldprojekts die Chancen hoch sind, auf signifikante Neufunde zu treffen, die das Potential haben, die Ressource auf der RPM-Zone erheblich zu erweitern.

Erstmals mit Bohrungen erkundet wird auch das Teilstück RPM South. Hier hatten die ersten Erkundungen durch geomagnetische Untersuchungen und Bodenproben ebenfalls klare Anhaltspunkte für mögliche Goldfunde ergeben. Sie sollen deshalb in diesem Jahr mittels Bohrungen überprüft werden.

Die RPM-Zone hat das Potential, die Wirtschaftlichkeit des Projekts deutlich zu erhöhen

Dass in diesem Jahr insbesondere die RPM-Zone so intensiv ins Visier genommen wird, verwundert nicht, denn die hohen Goldgehalte, die in diesem Teil des Estelle-Goldprojekts im vergangenen Jahr entdeckt worden waren, stellen einen Hebel dar, mit dem die geplante Goldproduktion wirtschaftlich auf ein anderes Niveau gehoben werden kann.

Bei einem geplanten Durchsatz von sechs Millionen Tonen Gestein pro Jahr in der zentralen Verarbeitungsanlage wirkt sich ein höherer Mahlgrad umgehend massiv auf die Produktionskosten, die zu erwartenden Gewinne und auch auf die Länge des Minenlebens aus. Damit mutiert die RPM-Zone gerade in der frühen Zeit der Produktion zu einer Art Stellschraube mit der Nova Minerals sehr fein justieren kann, wie das Produktionsprofil der gesamten Mine aussehen soll.

Das schafft einerseits Planungssicherheit, ermöglicht aber auch jene Flexibilität, die nötig sein wird, um beispielsweise auf Veränderungen des Goldpreises oder auf die zukünftigen Bohrergebnisse der bislang noch nicht explorierten Lagerstätten des Estelle-Goldprojekt reagieren zu können.

Auf dem Weg zur Produktionsentscheidung stellen die nun anlaufenden Bohrungen daher einen wichtigen Entwicklungsschritt dar und die investierten Anleger haben reichlich Grund, die ersten Auswertungen, die im Lauf des Jahres eintreffen werden, jetzt schon mit Spannung und auch mit einer gewissen Vorfreude zu erwarten.

Background Nova Minerals Ltd. (ASX: NVA, FSE: QM3) ist ein in Australien und Deutschland börsennotiertes Goldexplorationsunternehmen. Das Flaggschiff des Unternehmens ist das 220 Km2 große Estelle-Goldprojekt in Alaska. Es verfügt bereits heute auf den Lagerstätten Korbel und RPM Ressource von 9,6 Mio. Unzen Gold. Im Jahr 2021 wurde der Stoney Prospect erstmals intensiver untersucht. Die genommenen Bodenproben deuten auch hier auf einer Länge von 4 Kilometern und 300 Meter Breite auf eine beträchtliche Goldvererzung. Bestätigen sich diese Anfangserfolge in den kommenden Monaten, wird Nova Minerals in das Jahr 2022 mit drei Lagerstätten gehen, die jede für sich das Potential für eine Goldmine aufweisen. Auch wenn Nova selbst vom Estelle-Goldprojekt spricht, sollten Investoren immer im Hinterkopf behalten, dass es eigentlich um einen ganzen Golddistrikt geht.



