Nach zwei Corona-Jahren und der russischen Invasion in der Ukraine steht die deutsche Lufthansa vor neuen Herausforderungen. Das Weltgeschehen lässt eine genaue Prognose nicht zu. Der Vorstand verschwieg, ob ein Sprung in die Gewinnzone 2022 möglich sei. Eine Verbesserung des operativen Geschäfts sei in Sichtweite. Als Reaktion straften Anleger die Lufthansa-Aktie ab. So verlor sie am Donnerstag etwa acht Prozent an Wert.