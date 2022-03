Übergeordnet kann RWE auf einen intakten Aufwärtstrend bestehend seit etwa September 2015 zurückblicken, höher als 41,83 Euro konnte das Papier in diesem Jahr aber nicht mehr zulegen. Stattdessen kam es zu einem kleineren Crash auf die Unterstützungszone aus der abgelaufenen Handelswoche um 35,64 Euro, angesichts der Auseinandersetzungen in Osteuropa könnte die RWE-Aktie nun einen Aufwärtstrendbruch vollziehen und ihre Verluste ausweiten. Am übergeordnet intakten Aufwärtstrend dürfte dies allerdings noch nichts ändern.

Trendbruch droht

Sobald RWE per Wochenschlusskurs unter ein Niveau von mindestens 33,50 Euro zurückfällt, werden weitere Abschläge zunächst in den Bereich des EMA 50 bei derzeit 34,00 Euro erwartet. Darunter müsste der Unterstützungsbereich zwischen 28,39 und grob 29,24 Euro zum Einsatz kommen, wo auch der langfristige Aufwärtstrend angesiedelt ist. Spätestens an dieser Stelle dürfte es wieder zu einer längeren Erholungsbewegung kommen. Hoffnungen auf eine rasche Rückkehr zurück an die aktuellen Jahreshochs bei 41,83 Euro sollten sich Investoren jedoch nicht machen.