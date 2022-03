Defiance Silver: Aktie bricht nach oben aus!

Profiteure eines neuen geopolitischen Umfelds

„Aktie hat Boden eingezogen“, hatten wir jüngst zu den Papieren von Defiance Silver (0,62 CAD | 0,43 Euro; CA2447672080) geschrieben. Nun ist die Aktie tatsächlich ausgebrochen und hat allein seit Ende Februar um ein Viertel zugelegt. Damit profitiert das Papier zum einen von einem höheren Silberpreis. Zum anderen sind Edelmetall-Papiere aufgrund des Kriegs in der Ukraine wieder gefragt. Nicht zuletzt steht Russland für etwa ein Vierzehntel der globalen Silberproduktion. Der Export dieser Güter dürfte ebenfalls unter den Sanktionen leiden. Wie bei Nickel, Aluminium, Gas oder Öl sind diese Mengen nicht ohne weiteres und schon gar nicht in kurzer Zeit zu ersetzen; zumal für den Silbermarkt 2022 ein Angebotsdefizit prognostiziert wird.

Das Umfeld hat sich also dramatisch für Silberaktien und Defiance Silver verändert. Hinzu kommt: Viele westliche Länder wie Deutschland wollen ihre Energieabhängigkeit von Russland reduzieren und den Bereich der Erneuerbaren Energien massiv ausbauen. Davon sollte Silber auf der Nachfrageseite profitieren.

Defiance Silver: Mehr als ein Silber-Explorer

Defiance Silver produziert zwar noch kein Silber, entwickelt aber im mexikanischen Bundesstaat Zacatecas ein aussichtsreiches Silberprojekt (Siehe Video unten). Chef-Geologe Doug Cavey hat in einem neuen Video die Ziele dazu konkretisiert. Die Ressource soll von aktuell rund 17 Mio. Unzen Silber auf mehr als 50 Mio. Unzen gesteigert werden. Die Explorationsarbeiten hat man schon lange forciert. Allein dieses Jahr sollen 4 bis 7 Mio. Dollar in Bohrarbeiten investiert werden. Ein Update der Ressource könnte noch dieses Jahr erfolgen. Langfristig sind allein auf diesem Aareal laut Cavey 100 Mio. Unzen drin. Neben der Silberfantasie besitzt Defiance mit Tepal noch ein Gold-Kupfer-Projekt im Westen Mexikos. Hier liegt bereits eine PEA vor. Die Ressource ist groß und niedriggradig. In der Tiefe, wo man bereits erste Bohrresultate präsentieren konnte, steigen die Goldgrade aber deutlich an. Für Tepal halten wir einen Verkauf oder ein JV möglich. Wie Cavey im November auf der Deutschen Goldmese vor Investoren in Frankfurt sagte, könnte es zum Jahresende hin Bewegung in dieser strategischen Frage geben. Aktuell treibt man noch Explorationsarbeiten voran und kümmert sich um Genehmigungen. Das Projekt wäre für jeden Mid-Tier-Goldminer interessant.