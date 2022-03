Analyse Verteidigung mit neuen Perspektiven

Hersteller von Verteidigungssystemen wurden hierzulande in den letzten Dekaden kritisch beäugt. Die russische Invasion der Ukraine hat offenbart, dass eine tragfähige europäische Sicherheitspolitik für Nato und EU wohl nur über entsprechende militärische Präsenz möglich ist. Der Krieg in der Ukraine hat Herstellen von Verteidigungssystemen schon deutliche Aufschläge beschert. Die deutschen Titel aus diesem Sektor zogen sogar sehr kräftig an. Mehr zu diesem Thema jetzt in unserer Analyse.