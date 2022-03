Fazit

Sollte sich tatsächlich im Bereich von 20,70 Euro kurzfristig ein tragfähiger Boden abzeichnen, könnte dies für ein kurzfristiges Long-Investment mit Zielen bei 23,16 und darüber 25,10 Euro in Erwägung gezogen werden. Wer in die Konsolidierung hinein ein Long-Investment aufbauen möchte, kann hierzu beispielsweise auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MA2S1T zurückgreifen. Allerdings überwiegen die Risiken, sodass sich nur erfahrene Händler an einen derartigen Trade herantrauen sollten. Ziele im Schein würden sich dementsprechend bei 0,41 und 0,60 Euro ergeben. Eine Verlustbegrenzung sollte das Niveau von 20,00 Euro vorläufig nicht überschreiten, woraus sich ein Stopp-Kurs im Zertifikat von 0,09 Euro ableitet.