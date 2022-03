Warum E-Commerce-Aktien im Jahr 2021 ein Flop waren

Was ist also bei den E-Commerce-Aktien im Jahr 2021 schiefgelaufen? Und bietet sich Anlegern durch diese unzureichende Leistung in diesem Technologiebereich eine Kaufgelegenheit?

Warum E-Commerce-Aktien im Jahr 2021 eine unterdurchschnittliche Leistung zeigten

Es gibt mehrere Gründe, warum Online-Shopping-Aktien im Jahr 2021 schlechte Renditen erzielten.

Zunächst einmal wurde — und wird ——die Branche von einer Vielzahl von Problemen in der Lieferkette geplagt, welche durch die COVID-19-Pandemie ausgelöst wurden.

Zu Beginn der Pandemie reduzierten viele Schifffahrtsunternehmen angesichts der geringeren Nachfrage ihre Kapazitäten. Als einige Monate später die Nachfrage nach Konsumgütern wieder anstieg, führte dies zu erheblichen logistischen Problemen, deren Diskrepanz zwischen Angebot und Nachfrage bis heute anhält.

Aufgrund des durch das Coronavirus verursachten Personalmangels kam es in den US-Häfen zu Engpässen, was die Krise in der Schifffahrt noch verschärfte. Allein im September 2021 musste eine Rekordzahl von 65 Frachtschiffen vor den beiden größten amerikanischen Häfen ausharren. In den Jahren vor der Pandemie war es eher ungewöhnlich, wenn mehr als ein Schiff auf einen Liegeplatz wartete.

Darüber hinaus hat ein Mangel an Lkw-Fahrern die Lieferketten beeinträchtigt. Dies betrifft sowohl die USA als auch Europa. Und nicht zuletzt war auch der Mangel an Lagerflächen ein Problem.

Die Kombination all dieser Probleme hat die Lieferketten des Einzelhandels in einen perfekten Sturm verwandelt. Viele Einzelhändler waren aufgrund dieser Umstände nicht in der Lage, die Waren rechtzeitig an ihre Kunden zu liefern.

Höhere Kosten haben die Gewinne beeinträchtigt

Auch die höheren Kosten haben die Gewinne der E-Commerce-Aktien in Mitleidenschaft gezogen. Durch die Störungen in der Lieferkette mussten viele Einzelhändler deutlich höhere Fracht- und Lagerkosten in Kauf nehmen. Daten des Bureau of Labor Statistics in den USA belegen, dass die Kosten für den Transport und die Lagerung von Gütern für die Endnachfrage im November gegenüber dem Vorjahr um mehr als 18 % angestiegen sind. Dies war der größte jährliche Kostenanstieg seit 2009.