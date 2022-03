Bunker Hill Mining-Aktie: Analysten sehen Chance auf Verdoppler!

Nachdem Bunker Hill Mining große Fortschritte in Richtung Minenbau gemacht hat, werden auch die Analysten hellhörig. So raten die Experten von Echelon nun erstmals zum Kauf der Aktie und geben ein Kursziel von 0,60 CAD aus.

Bunker HilL Mining: Kurz vor Entscheidung zum Minenbau

Bunker Hill Mining (0,30 CAD | 0,21 Euro; US1206132037) hat in den vergangenen Monate große Meilensteine auf dem Weg zum Bau der ersten eigenen Zink-Silber-Mine in Idaho gemacht. Die Kanadier haben sich ein Finanzierungspaket über 50 Mio. Dollar bei Sprott Private Resource Streaming and Royalty gesichert. Zudem konnte sich für nur 3 Mio. Dollar eine Verarbeitungsanlage vom Zinkriesen Teck Recources sichern (ausführlich hier).Somit hat man die größten Hüren überwunden. Nun will das Unternehmen noch in diesem Quartal eine Vormachbarkeitsstudie (Pre Feasibilty Study, PFS) für die Bunker Hill Mine vorlegen, die auch das üngste Ressourcenupdate (M&I-Ressource stieg um 59%) berücksichtigt. Darauf basierend will das Management eine Entscheidung über den Bau fällen. Der Start der kommerziellen Produktion von Silber, Zink, Blei und weiterer Metalle auf dem historischen Bergwerk soll bereits Mitte nächsten Jahres erfolgen.

Bunker Hill Mining: Echelon-Analysten geben Kursziel von 0,60 CAD aus

Die großen Fortschritte sind auch den Analysten von Echelon nicht verborgen geblieben. Dort wurde die Bunker Hill-Aktie bisher lediglich auf der Watchlist geführt. Nun aber raten sie zu einem „speculative buy“ und geben ein Kursziel von 0,60 CAD für die Aktie aus. Damit hätten Anleger hier die Chance auf einen Verdoppler mit Blick auf die nächsten 12 Monate. Die Analysten gehen davon aus, dass das Unternehmen im dritten Quartal 2023 mit der Kommissionierung der Mühle und der Produktion beginnen kann (siehe Zeitplan unten). Interessant: Bei den Kosten für die Produktion von Zink geht man von lediglich 0,47 Dollar AISC-Kosten je Pfund Zinkäquivalent aus. Aktuell liegt der Zink-Preis bei etwa 1,15 Dollar. Konkrete Angaben zur Produktion und der Cashflow-Rechnung findet man in dieser Research-Studie noch nicht. Auch die Analysten werden die demnächst vorzulegende PFS abwarten.