Oder besser gesagt: Dr. Umsatz und Mr. Aktie. HelloFresh gibt zurzeit seine Darstellung des Mannes mit den zwei Gesichtern zum Besten, denn trotz Rekordumsätzen sinkt die Aktie – am Mittwoch um 8.4% auf €41.27, den tiefsten Stand seit November 2020. Seit Beginn des Jahres hat der 2011 gegründete Kochbox-Lieferdient fast ein Drittel seines Marktwertes verloren und reiht sich damit in eine Liste von Gewinnern der Corona-Pandemie ein, die nun an der Börse arg zu kämpfen haben.

Trotz der Widereröffnung der Gastronomie konnte HelloFresh im Jahresabschluss 2021 Umsätze von fast €6 Milliarden verbuchen, einen Anstieg von 61.5%. Doch die Anleger, deren Erwartungen erwartungsgemäß mit den Umsätzen gestiegen sind, konnte das Unternehmen offenbar nicht überzeugen. Zum einen wegen der etwas gedämpften Wachstumsprognose, die der Lebensmittelversand in seinem Jahresabschluss formuliert und zum anderen wegen des Margendrucks, der unter anderem durch die von CEO Dominik Richter geplanten 5 000 neuen Arbeitsplätze entsteht. Denn tatsächlich ist die Marge des Konzerns von 13.5% auf 8.8% geschrumpft.

Fragt sich, ob die negative Markstimmung und die Verschmähungen der Investoren berechtigt sind. Auch wenn bei einer solchen Kursentwicklung der freie Fall natürlich schon miteingeplant werden sollte, würden wir das Handtuch nicht so schnell in die Kochbox werfen, denn es ist nicht unwahrscheinlich, dass sich die Aktie wieder berappelt. Aber wir sind schließlich auch grundsätzlich positiv gestimmt – und haben zudem die HelloFresh-Aktie in unserem DAX 40-Analysepaket.

