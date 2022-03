Auf seinem Lithium-Projekt Barrow Creek in der australischen Provinz Northern Territory hat Askari Metals Ltd. (ASX: AS2, FSE: 7ZG) das im Februar gestartete Programm zur systematischen Entnahme von Bodenproben inzwischen erfolgreich abgeschlossen. Sobald die genommenen Proben analysiert und ausgewertet sind kann in einer dritten Phase des Explorationsprogramms mit ersten Bohrungen auf dem Projekt begonnen werden.

Eine anschließend per Satellit aus dem All durchgeführte Hyperspektralanalyse ebnete den Weg zu einer systematischen Erkundung des Projekts. Sie ergab zahlreiche Zielbereiche, die auf einen höheren Lithiumanteil im Boden hindeuten. Dabei zeigte sich, dass die aus dem All identifizierten Ziele eine hohe Übereinstimmung mit jenen Gebieten ergaben, die auch vom Boden aus als besonders attraktiv eingestuft worden waren.

Die neuen Bodenproben werden Askari Metals eine Bestimmung der ersten Bohrziele ermöglichen

In diesen Zielzonen wurde deshalb im Februar besonders intensiv und systematisch nach passenden Bodenproben gesucht. Genommen wurden dabei 119 Gesteinsproben und 350 Bodenproben systematisch verteilt über eine Fläche von 3,8 mal 4,8 Kilometer.

Einige ebenfalls sehr attraktiv erscheinende Zonen konnte Askari Metals noch nicht aufsuchen. Sie liegen im Südosten des Projekts außerhalb jener Zone, die für die nun abgeschlossene Phase II des Explorationsprogramms ausgewählt worden war. Askari plant, diese Zonen sobald wie möglich in einer ähnlichen Weise zu testen.

Nun müssen die Laborergebnisse abgewartet werden. Sobald sie vorliegen, kann Askari Metals darangehen, die vorrangigen Ziele zu bestimmen, die auf Barrow Creek für die ersten Bohrungen infrage kommen. Derzeit wird erwartet, dass die Laborergebnisse im Lauf des zweiten Quartals 2022 vorliegen werden, sodass anschließend noch genügend Zeit bleibt, die dritte Phase des Explorationsprogramms zu planen und sie in der zweiten Hälfte des Jahres anlaufen zu lassen.

Background Askari Metals Ltd. (ASX: AS2, FSE: 7ZG) ist ein in Australien und Deutschland börsennotiertes australisches Explorations- und Entwicklungsunternehmen mit einem umfangreichen Portfolio von Gold-, Kupfer- und Batteriemetallprojekten in Western Australia, im Northern Territory und in New South Wales. Im Januar 2022 wurde die Gruppe der Batteriemetallprojekte durch den Erwerb des Lithiumprojekts „Barrow Creek“ attraktiv erweitert. Es liegt in der stark höffigen Pegmatitprovinz Northern Arunta, die sich im zentralen Northern Territory befindet.

