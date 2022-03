Im bisherigen Tageshandel zeigt sich der S&P 500 am heutigen Donnerstag mit einer kleinen bearishen Tageskerze direkt am 200er-EMA bei 4.000 Punkten. Eintrüben würde sich die Lage mit einem erneuten Kursrutsch unter den 10er-EMA bei 4.370 Punkten. Wird dann auch die Unterstützung bei 4.280/4.300 Punkten unterschritten, wäre ein Rücklauf zum Verlaufstief bei 4.222 Punkten zu erwarten. Darunter wäre dann mit einem Rücklauf bis zum bisherigen Verlaufstief der Abwärtsbewegung bei 4.114 Punkte zu rechnen, welches dem Abwärtstrend folgend unterschritten werden sollte.

S&P 500 weiter in Aufwärtskorrektur

