Gold erreicht auf Eurobasis ein neues Allzeithoch

26.02.22: N-tv.de: „Der Westen macht ernst. Bündnis schickt 40.000 Soldaten und Kriegsschiffe an die Grenze“. „Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg (62) kündigt am Freitag zum ersten Mal in der Geschichte des Verteidigungsbündnisses an, die schnelle Einsatztruppe (Nato Response Force oder NRF) zu verlegen – das gab es nicht einmal im Kalten Krieg“.03.03.22: Handelsblatt: „Biden nennt Putin „Diktator“ und prophezeit Russland Niederlage“. US-Präsident Joe Biden: „Er hat keine Ahnung, was auf ihn zukommt“. „Wenn die Geschichte dieser Ära geschrieben ist, wird Putins Krieg gegen die Ukraine Russland schwächer gemacht haben und den Rest der Welt stärker“. „Wir waren vorbereitet“.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem festeren Dollar zulegen und erreicht ein neues Allzeithoch (aktueller Preis 56.486 Euro/kg, Vortag 55.852 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber gibt nach (aktueller Preis 25,13 $/oz, Vortag 25,30 $/oz). Platin verbessert sich (aktueller Preis 1.083 $/oz, Vortag 1.078 $/oz). Palladium zieht an (aktueller Preis 2.713 $/oz, Vortag 2.618 $/oz). Die Basismetalle können etwa 1,5 % zulegen. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 111,05 $/barrel, Vortag 116,81 $/barrel).Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 0,9 % oder 1,3 auf 150,2 Punkte. Bei den Standardwerten steigen Barrick 2,2 % und B2 Gold 1,9 %. Kinross gibt 2,6 % nach. Bei den kleineren Werten können Chesapeake 4,7 %, GoGold 4,2 % und Intern. Tower Hill 4,0 % zulegen. Monument verliert 4,8 %. Bei den Silberwerten ziehen Silver Bear 10,0 %, Minaurum 8,3 % und Sierra 7,3 % an. Hochschild verliert 3,6 %.