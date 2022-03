Seit grob Dezember 2014 schwankt der Euro gegenüber dem US-Dollar zwischen den Kursmarken von 1,0340 und auf der Oberseite 1,2555 US-Dollar grob seitwärts, wobei sich in den letzten Jahren eine latente Aufwärtsbewegung eingestellt hatte. Diese droht nun beendet zu werden, sollte sich die Verlustserie der Gemeinschaftswährung in der jetzigen Form weiter fortsetzen, was im Umfeld der kriegerischen Auseinandersetzung in der Ukraine durchaus zu erwarten wäre. Größere Unterstützungen findet der Euro noch ein gutes Stück weit tiefer, sodass weitere Verluste zwingend einkalkuliert werden müssen.

2020‘er Tiefs im Blick

Vorläufig lassen sich bei EUR/USD keine tragfähigen Unterstützungen ausmachen, diese wären erst im Bereich von 1,0952 und darunter bei etwa 1,0879 US-Dollar anzutreffen. Möglich wäre sogar ein Rücklauf zurück an die Tiefs aus 2020 bei 1,0635 US-Dollar, ehe sich wieder eine längere Erholungsbewegung durchsetzt. Im Falle einer vorzeitigen Kehrtwende und eines Anstiegs mindestens über 1,1235 US-Dollar könnte dagegen eine Erholungsbewegung an 1,1383 US-Dollar heranreichen. Größere Zugewinne werden nur unter großen Anstrengungen der Bullen erzielt werden können.