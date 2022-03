Der Stoxx Europe 600 ist im bisherigen Jahresverlauf um über elf Prozent gefallen. Laut Bank of America verzeichneten europäische Aktien in den vergangenen Tagen die größten Abflüsse aller Zeiten. Die Banker berufen sich auf Daten von EPFR Global.

Barron’s Liste umfasst 16 Aktien, die sowohl am 24. Januar, als auch am 24. Februar besser performten als breitere Indizes. Am 24. Januar verschreckte die Fed die Anleger. Und es gab bereits Spannungen in Osteuropa. Am 24. Februar startete Russland seinen kriegerischen Angriff auf die Ukraine. Nur etwa ein Viertel der von Barron's untersuchten Aktien konnte an beiden Tagen besser abschneiden.