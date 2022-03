Der Ukraine-Krieg ist ein harter Weckruf für die deutsche Wohlstandsgesellschaft, die in den letzten Jahren in Wolkenkuckucksheim gelebt hat! Plötzlich geht es an die Basis: Energie, Nahrung, Krieg. Plötzlich werden wir Deutschen daran erinnert, dass es in der Welt historisch gesehen schon immer um Macht und Verteilungskämpfe ging. Unsere erwachsenen Wohlstands-Kinder (wie Annalena Baerbock) aber habe eine eigene Agenda: die Rettung der Welt durch eine deutsche Klimaregierung (..und ansonsten haben wir alle lieb..). Nun aber kommt absurderweise durch den Ukraine-Krieg neben dem Umwelt-Argument noch schiere Notwendigkeit hinzu: weg von der Abhängigkeit von Russland, also weg von Gas und Öl. Die Aktienmärkte öffnen mit Verlusten, nachdem der Ukraine-Krieg mit dem Brand im größten ukrainischen Atomkraftwerk eine neue Eskalationsstufe erreicht..

Hinweis aus Video: "Der Dax stürzt erneut 400 Punkte ab – was ist passiert?"

Das Video "Ukraine-Krieg: Atomkraftwerke als nächste Eskalationsstufe - Weckruf für Wolkenkuckucksheim! Videoausblick" sehen Sie hier..