VW, Mercedes, Deutsche Bank – der nächste Rückschlag

Daniel hat die große Lage am Montag im Webinar in der zweiten Hälfte besprochen. In der ersten Hälfte bespricht Benjamin die Autobauer. Was lernen wir daraus und was bedeutet dies für Ihr Depot.

Auch der Handelsmorgen am letzten Tag dieser Woche wird von einer Nachricht aus dem Kriegsgebiet dominiert. Offenbar wurde in der Nacht das größte Atomkraftwerk Europas in der Ukraine von russischen Truppen angegriffen. Es kam zu einem Feuer innerhalb des Geländes, das nun gelöscht sein soll. Dies stellt einen weiteren Grenzübertritt Putins dar, denn eine eventuelle Explosion eines Atomreaktors käme dem Einsatz nuklearer Sprengsätze in der Wirkung sehr nahe. Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei RoboMarkets, vor.

Hören Sie die Analyse hier im Audio. Vielen Dank und viel Erfolg bei der Geldanlage mit uns und vor allem – kühler Kopf und gute Nerven Wie agieren wir bei Feingold Research? Unser Tradingdepot hat die Turbulenzen bislang gut überstanden und notiert mit knapp 50 Prozent Kursgewinn deutlich im Plus, auch über 3, 6 oder 12 Monate. Wir haben gezielt Absicherung eingebaut, die sich nun auszahlt.

Der Deutsche Aktienindex reagiert auf das steigende Risiko rund um diesen Krieg mit weiteren Abschlägen und fällt zum Start unter die Marke von 13.500 Punkten. Im heutigen Handel dürfte es also erneut um Schadensbegrenzung gehen. Die nächste Haltelinie liegt auf der psychologisch wichtigen 13.000er Marke. Insgesamt ist der DAX seit Januar um 3.000 Punkte gefallen. Dies ist mehr als er im vergangenen Jahr zugelegt hat. Ohne den Krieg in der Ukraine wäre diese Korrektur nun sicherlich zu Ende, aber mit dem laufenden Konflikt bleibt auch an der Börse alles möglich.

Fast unter geht da die Tatsache, dass der DAX am 21. März neu zusammengesetzt wird. Die Aktien von Beiersdorf und Siemens Energy müssen die erste Börsenliga verlassen. Für sie kommen Daimler Truck und der Versicherer Hannover Rück in den Index. Gerade für das noch relative junge Unternehmen Daimler Truck könnte es interessant sein, stärker in den Fokus der Anleger zu rücken. Mit der Gründung hat Daimler seine LKW-Sparte ausgegliedert. Zahlen und Geschäftsausblick zum Börsengang sahen gut aus, dennoch hat die Aktie in letzter Zeit im Gleichschritt mit den Gesamtmarkt ordentlich Federn gelassen. Eventuell kann der Aufstieg in den DAX nun wieder etwas frischen Wind in den Aktienkurs bringen.