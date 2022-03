Den Aktien bescherte ihr Aufstieg allerdings bisher keinen Aufwind. Sowohl Daimler Truck als auch Hannover Rück rutschten am letzten Handelstag der Woche deutlich in den roten Bereich.

Daimler Truck hat sich jüngst vom PKW-Hersteller Mercedes-Benz abgespalten und gehört zu den weltweit größten Playern in der Nutzfahrzeugherstellung. Am 24. März will das Unternehmen einen Ausblick in das bevorstehende Geschäftsjahr wagen und die Bilanz des vergangenen Jahres vorstellen

Auch Hannover Rück gehört zu den führenden Unternehmen der Branche. Mit einem Prämienvolumen von etwa 22 Milliarden Euro ist es international einer der größten Rückversicherer. Die Vorstellung der Geschäftszahlen wird für den 10. März 2022 erwartet.

DAX-Absteiger sind die Wertpapiere des Energietechnikherstellers Siemens Energy und Konsumgüterhersteller Beiersdorf. Sie räumen die Plätze und werden fortan im MDAX gelistet sein, der die 50 größten Nebenwerte abbildet.