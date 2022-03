Der Fokus von Brascan Gold ( CSE BRAS / WKN A3C5EX ) liegt klar auf dem Goldprojekt Alegre in Brasilien. Wie der Unternehmensname aber schon andeutet, verfügt die Gesellschaft auch über ein Standbein in Kanada, genauer gesagt Neufundland – dem aktuellen Hotspot der kanadischen Goldexploration.

Die Provinz Neufundland und Labrador wird vom Fraser Institute übrigens zu den zehn besten Bergbauregionen der Welt gezählt. Der Bezirk Baie Verte im Nordwesten Neufundlands verfügt über eine hervorragende Infrastruktur, die aus einer langen Bergbaugeschichte resultiert. Dazu gehören qualifizierte Arbeitskräfte, ein Tiefwasserhafen in Pine Cove, Goldmühlen in Pine Cove und Nugget Pond, ein lokales Untersuchungslabor, lokale Bergbau- und Bohrunternehmen, Hochspannungsleitungen, ein regionaler Flughafen (100 Kilometer von der Gemeinde Baie Verte entfernt) sowie lokale Krankenhäuser, Schulen, Hotels und Versorgungseinrichtungen.

Die Liegenschaften

Mountain Pond umfasst sechs benachbarte Lizenzen mit einer Fläche von insgesamt 1.175 Hektar und liegt 6 Kilometer nordöstlich der Stadt Springdale am Gezeitenwasser der Halls Bay. Die Optionsgeber berichten über Schürfproben aus einer mineralisierten 15 m langen Quarzader, die einen hohen Wert von 23,7 Gramm pro Tonne Gold (g/t Au) ergaben, sowie über zehn weitere Proben mit mehr als 3 g/t Au von insgesamt 17 Proben. Sie berichten auch, dass 14 der Proben auf Silber und Kupfer untersucht wurden, wobei die Werte zwischen 0,4 Gramm pro Tonne Silber (g/t Ag) und 28,1 g/t Ag sowie zwischen 0,026 % Kupfer (Cu) und 0,65 % Cu lagen. Eine Splitterprobe, die am südwestlichen Ende der freiliegenden Quarzader entnommen wurde, ergab einen Gehalt von 8,76 g/t Au sowie 12,7 g/t Ag und 0,25 % Cu auf 1,2 Metern. Darüber hinaus identifizierten vor Kurzem durchgeführte geochemische Probenahmen 300 Meter südlich der Ader Mountain Pond einen 500 Meter langen anomalen Gold-im-Boden-Trend mit Proben, die 17 ppb. bis 227 ppb. Gold aufwiesen. Dieses anomale Gebiet ist noch nicht untersucht worden.

Die Optionsgeber berichten außerdem, dass eine separate gossanhaltige Freilegung etwa 2 km südwestlich der oben beschriebenen goldmineralisierten Quarzader, die Alterationsmerkmale aufweist, auf ein porphyrartiges Ziel hinweist.

Das Grundstück Birchy Lake umfasst hingegen drei benachbarte Lizenzen mit einer Fläche von 1.050 Hektar und liegt 45 Kilometer südwestlich von Springdale, am nordöstlichen Ende des Birchy Lake. Die Optionsgeber berichteten im Juli 2021 über die Entdeckung eines 25 Meter langen Aufschlusses einer Quarzader unbekannter Breite nördlich des Birchy Lake, den sie in einem winkligen Geröllzug über mindestens 350 Meter entlang des Streichens verfolgten. Drei Schürfproben aus dem Aufschluss und aus kantigen Gesteinsbrocken ergaben Werte von 88, 193 und 607 ppb Gold ohne sichtbare Sulfide. Brascan glaubt, dass dieses Quarzgang-Ziel weitere Untersuchungen rechtfertigt.

Das Grundstück Miguel's Lake umfasst, last but not least, vier benachbarte Lizenzen mit einer Fläche von 3.000 Hektar und liegt etwa 60 Kilometer südwestlich des Queensway-Goldprojekts von Newfound Gold. Die Gesteine von Miguel's Lake sind als Botwood Group, nicht-marine Überlagerungssequenz, aus dem frühen bis späten Silur kartiert.

Mit diesen Optionen kann Brascan sein Portfolio an Goldliegenschaften in Neufundland erheblich ausweiten. Laut CEO Balbir Johal verfügt das Unternehmen über ausreichende Finanzmittel, um schon in Kürze auf all diesen Liegenschaften sowie – wie bereits angekündigt – auf dem Alegre-Projekt in Brasilien erste Explorationsprogramme durchzuführen. Der Newsflow dürfte also in nächster Zeit erheblich zunehmen.

Jetzt den GOLDINVEST-Newsletter abonnieren

Folgen Sie uns auch auf Youtube



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern ausdrücklich um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH, Partner, Autoren, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Brascan Gold halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens kaufen oder verkaufen zu können. Dies kann unter Umständen den Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen.

Die GOLDINVEST Consulting GmbH hat aktuell eine entgeltliche Auftragsbeziehung mit dem Unternehmen über welches im Rahmen des Internetangebots der GOLDINVEST Consulting GmbH sowie in den sozialen Medien, auf Partnerseiten oder in Emailaussendungen berichtet wird, was einen weiteren Interessenkonflikt bedeutet. Die vorstehenden Hinweise zu vorliegenden Interessenkonflikten gelten für alle Arten und Formen der Veröffentlichung, die die GOLDINVEST Consulting GmbH für Veröffentlichungen zu Brascan Gold nutzt. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Für die Richtigkeit der in der Publikation genannten Kurse kann keine Garantie übernommen werden.