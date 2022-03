Der Ukraine-Krieg sorgt für einen Abverkauf des Dax und anderer Indizes in Europa - und der Euro verliert gegenüber den großen anderen Währungen dieser Welt weiter an Wert: erstmals seit dem Jahr 2020 fällt die Gemeinschaftswährung wieder unter die Marke von 1,10 zum US-Dollar. Der Dax hat alleine in dieser Woche über 10% verloren - inzwischen sind die kompletten Gewinne des Jahre 2021 verpufft. Daten zeigen, dass internationale Investoren so viel Geld aus dem europäischen Aktienmarkt gezogen haben wie noch nie - wir erleben also eine Flucht des Kapitals aus Europa, da der Kontinent durch die geografische Nähe zur Ukraine besonders vulnerabel ist. Inzwischen mehren sich in Deutschland die Stimmen (vor allem Springer-Chef Döpfner), die ein aktive Beteiligung am Krieg einfordern - wir sind jetzt an einer gefährlichen Schwelle!

Hinweise aus Video:

1. Olaf Scholz und Ukraine-Krieg: Wo bleibt die „Kennedy-Rede“?

2. Läuft derzeit „Flucht aus Europa“ wegen Krieg? Blick auf Dax und Euro

