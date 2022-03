Sberbank, Gazprom und Co. – nur noch Ramsch

Während russische Truppen die ukrainische Hauptstadt Kiew weiter unter Beschuss nehmen, sollen gleichzeitig die Verhandlungen beider Parteien über einen Waffenstillstand fortgesetzt werden. Was ziemlich illusorisch klingt, quittiert die Börse deshalb lediglich mit einem Abwarten, nachdem es gestern noch eine Erholung auf die von beiden Seiten signalisierte Gesprächsbereitschaft gab. Der Deutsche Aktienindex befindet sich aktuell in der technischen Gegenbewegung auf die Verluste der letzten Tage, mehr darf zur Stunde in den Anstieg nicht hineininterpretiert werden. Einige mutige Anleger nutzen die Kurse bereits zu einem Einstieg. Vor dem Hintergrund der weiteren Unsicherheit über den Kriegsverlauf und die wirtschaftlichen Folgen der Sanktionen dürfte dies nur eine technische Korrektur bleiben. Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei RoboMarkets, vor.

Daniel hat die große Lage am Montag im Webinar in der zweiten Hälfte besprochen - hier geht’s zur Aufzeichnung. In der ersten Hälfte bespricht Benjamin die Autobauer. Was lernen wir daraus und was bedeutet dies für Ihr Depot. Wir stellen unsere Analyse im Audio ausnahmsweise frei zur Verfügung. Tägliche Updates, Empfehlungen, Depots, Nachrichten und Co. erhalten Sie über unseren Börsendienst.