Obwohl Automobilwerte zu den preiswertesten Titeln im Dax zählen, sind sie durch die Reaktion der Marktteilnehmer auf den Krieg in der Ukraine sehr stark negativ betroffen. Besonders der Handelstag am vergangenen Freitag bedeutet nichts Gutes für den zukünftigen Kurs. Marktakteure haben begonnen, Risikopositionen in Europa zu schließen und in den US-Dollar zu transferieren. Die Lage eskaliert offenbar weiter, nachdem dieses Wochenende seitens der US-Administration allen US-Amerikanern geraten wurde, Russland zu verlassen. Der Nachrichtendienst CIA hat schon den Einmarsch der Russen in die Ukraine fast Tag genau prognostiziert und geht in weiterer Folge von einer gesteigerten Unsicherheit in diesem Konflikt aus. Nebenbei stehen die Bänder in den Automobilwerken still, weil in der Ukraine gefertigte Teile für den Einbau fehlen.

.

Zum Chart

.

Seit Mitte März 2021 hat der Kurs der Volkswagen-Aktie einen Abwärtstrend ausgebildet, dessen Untere Grenze am vergangenen Freitag durchbrochen wurde. Zusätzlich schloss der Kurs zum Tagestief, was für den heutigen Handel ein negatives Vorzeichen darstellt. Fundamental ist die VW-Aktie mit einem erwarteten KGV 2021 von aktuell 5,15 extrem günstig bewertet, der Tag der Wahrheit ist allerdings der 15. März, wo die Bücher für das vierte Quartal 2021 geöffnet werden. Hier werden sich die Produktionsausfälle - hervorgerufen durch die von der Pandemie gestörten Lieferketten - bemerkbar machen. Die negativen Auswirkungen aufgrund des kriegsbedingten Produktionsstopps sollten den Ausblick verhageln. Dennoch wartet bei der Marke von 138,28 Euro eine Supportzone, die erst unterschritten werden will. Bei der erwarteten Eskalation im Ukrainekrieg und dem Rückzug der Gelder in den sicheren Hafen US-Dollar könnte diese Marke fallen. Entwickelt sich der Wert in die Gegenrichtung, sollte beim Widerstand in Höhe von 152 Euro den Kursanstieg bremsen.