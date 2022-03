In den 1970er-Jahren hatten wir einen Öl-Schock, nun haben wir einen Energie-Schock - und stehen möglicherweise auch vor einem Kollaps der globalen Lieferketten für Nahrungsmittel. Kommt jetzt auch die Panik am Aktienmarkt an, besonders beim Dax? Zu Handelsbeginn ist der deutsche Leitindex Dax schwer unter Druck, nachdem die USA auf dem Weg sind, ein Öl- und Gasembargo gegen Russland zu verhängen. Dementsprechend steigen die Öl- und Gaspreise massiv an und sorgen so für einen regelrechten Energie-Schock. Lange hatten die Aktienmärkte die Entwicklungen nicht so wirklich ernst genommen - man war noch im alten Modus des "Fed-Watching": die entscheidende Frage schien zu sein, ob die US-Notenbank die Zinsen um 0,25% oder doch um 0,5% anheben würde. Aber jetzt geht es ans "Eingemachte"..

