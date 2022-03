Daher empfehle ich das Long Hebelzertifikat von der DZ Bank mit der WKN DV9K8V auf sehr kurzfristiger Basis zum Kauf.

Der Kurs ist zur Zeit bei 3,54 Euro und hat ein Hebel von 43. Der Stop sollte auf 2,70 Euro gelegt werden. Es ist Zertifikat mit einem engen Spread 0,01 Euro Cent.

Es sollten maximal 5 Prozent des Gesamtdepots in dieses kurzfristiges Longinvestment investiert werden.

Im Tageschart sehen wir am Freitag mit einer Handelsspanne von 738 Punkte oder -5,3% erneut eine sehr lange Bewegung auf der Unterseite. Der Verkauf der guten NFP Zahlen zeigt deutlich, dass man unter den aktuellen Umständen rauswill. Die Eröffnung unter dem TT vom Freitag zeigt dies deutlich an. Bleibt abzuwarten ob wir ab 9 Uhr mit der Kasse weiteren Verkaufsdruck bekommen oder eine Eindeckung der Shorts in Richtung 13.000 Punkte sehen. Man wird hier emotional wahrscheinlich drauf schauen, ob die Waffenruhe eingehalten werden kann. Jede kleine News kann genutzt werden, um den DAX auch mal 200 bis 500 Punkte steigen zu lassen. Aber selbst das ändert am Chartbild nichts.

Der DAX handelt aktuell ca. 250 Punkte unter dem TT vom Freitag und hat damit deutlich auf der Unterseite übertrieben. Sollte die Kasse, dies als zu günstig ansehen, dann könnten wir im DAX oberhalb von 12.780 bis 12.806 weiter steigende Kurse in Richtung 12.958 bis 12.974 = TT vom Fr. sehen. Alternativ, der DAX kotzt sich noch aus bis 9:30 Uhr in Richtung 12.500 und sieht dann plötzlich eine Erholung und nach einer weißen Stundecandle oder Candle mit langer Lunte könnte es zu einer Erholung kommen.

Im Wochenchart sehen wir in der letzten Woche nun auch die Bestätigung des Durchbruchs durch die 14.803 Punkte. In der letzten Woche kam der DAX auf Wochenbasis mit deinem DownGap rein und verlor vom Hoch zum Tief ca. 1.542 Punkte. Damit ist der DAX in Bereiche vom Sommer 2020 angekommen. Die Eröffnung in der Nacht fand unter 12.974 = Vorwochentief statt und es ging direkt weiter bis ca. 12.600. In dieser Woche bleibt es spannend, wie emotional die Märkte noch nach unten gehen können und wie bei einer Entspannung der Lage eine Gegenbewegung aussehen kann. Nach unten ist bei 12.480 noch ein GAP auf Wochenbasis zu schließen. Bei 12.126 hätte der DAX ca. 50% der Aufwärtsbewegung seitdem Corona-Tief korrigiert. Nach oben wäre das GAP zum Wochenclose bei 13.119 zu schließen und dies könnte, wenn es gegen Ende der Woche passiert zu einer weißen Wochencandle werden.

Text: Volker Buschung

Kurzvita des Autors

Volker Buschung hat schon von 1994 bis 1998 auf dem Frankfurter Wertpapierparkett gearbeitet. Er hat Bankkaufmann gelernt und BWL studiert. Er betrieb für verschiedene Häuser Eigen- und Kommissionshandel. Bei verschiedenen Brokern managte er Konten. Er schirieb Artikel für die FAZ, Finanz und Wirtschaft und den Vorbörsenbericht im Deutschlandfunk. Seine Trefferquote für die Trades liegt nach eigenen Angaben bei über 90 Prozent.