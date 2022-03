Die beste Aktie in unserem Value Depot (plus 400%). Soeben legte der größte deutsche Autovermieter bärenstarke Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr vor. Das Unternehmen mit Sitz in Pullach bei München fuhr 2021 einen Vorsteuergewinn von 442 Millionen ein – das beste Ergebnis in der Firmengeschichte! Gegenüber dem Vor-Corona-Jahr 2019 bedeutet dies ein kräftiges Plus von 43%. Der Konzernumsatz sprang gegenüber dem Vorjahr sogar um 49% auf 2,3 Milliarden. Wachstumstreiber sind die USA, wo die Erlöse um 121% explodierten, und das europäische Ausland mit einem Zuwachs von 64%. Den Gewinn trieben auch die um 350 Millionen gesenkten Kosten. Erfolgsrezept sind ein ausgeklügeltes Flotten- und Kapazitätsmanagement. Auch die Digitalisierung sorgt für mehr Effizienz. Das neue Vorstandsduo Alexander und Konstantin, die Söhne von Firmenpatriarch Erich Sixt, möchte die Internationalisierung weiter vorantreiben. In den USA sind die Bayern bereits an 26 der 30 größten US-Airports präsent. In der wichtigen Destination Miami ist Sixt sogar zur führenden Autovermietung avanciert. Neuland betreten wollen die Pullacher mit einem Robotaxi-Pilotprojekt für das autonome Fahren, das Sixt in diesem Jahr zusammen mit dem Partner Mobileye in München starten möchte. Außerdem investiert der Autovermieter massiv in den Ausbau der Elektromobilität. 2022 soll der Anteil von Stromern in der Vermietungsflotte zwischen 12 und 18% landen (Hybrid-Fahrzeuge mit eingerechnet). Sixt ist sehr profitabel unterwegs. Die Umsatzrendite kletterte im letzten Geschäftsjahr auf 19,4% und erreichte damit fast das Doppelte der internen Zielrendite (10%). Die glänzenden Zahlen sind um so erstaunlicher, da es 2021 in den meisten Reiseländern wegen Corona starke Einschränkungen gab. Die Lage in der Pandemie scheint sich zu entspannen und allein deswegen könnte auch der laufende Turnus neue Rekorde hervorbringen. Zumal es Sixt auch im abgelaufenen Geschäftsjahr gelang, trotz Lieferkettenproblemen und Halbleitermangel in der Autoindustrie die Flotte zu vergrößern. Nach Einschätzung des Autovermieters soll sich die Verfügbarkeit von Fahrzeugen besonders in der zweiten Jahreshälfte deutlich erhöhen. Kein Wunder, daß das Vorstandsduo in seinem Ausblick für 2022 von einem „deutlich steigenden Konzernumsatz“ ausgeht. Das Ebit wird in einer Spanne von 380 bis 480 Millionen erwartet. Wie man weiß, ist Sixt für seine vorsichtigen Prognosen, die später nach oben korrigiert werden müssen, bekannt. Nach zwei Jahren coronabedingter Enthaltsamkeit winkt den Aktionären eine üppige Dividende. Je Vorzugsaktie sollen 3,72 Euro ausgeschüttet werden. Macht beim aktuellen Kurs, 74 Euro, eine Dividendenrendite von 5%! Fazit: Einsteigen und Gas geben!