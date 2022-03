SoFi, Upstart, LendingClub – Are you ready for the Comeback?

Die Sanktionen und die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine werden also auch unsere Wirtschaft treffen und die Börsen reagieren entsprechend negativ. Und das nach einer Phase, in der die Kurse bereits deutlich korrigiert hatten.

Für viele junge Börsianer fühlen sich diese Kursverluste existenzbedrohend an. Sie erleben zum ersten Mal, dass die Börsen nicht nach wenigen Tagen oder Wochen eine Gegenbewegung starten und bald schon wieder neue Allzeithochs markieren. „Buy the Dip“ funktioniert fast immer. Aber diesmal nicht.

Dabei verzerrt der Blick auf die großen Börsen-Indizes das Bild. Die großen Tech-Schwergewichte halten sich ziemlich wacker, was auch an deren milliardenschweren Aktienrückkauf-Programmen liegen dürfte. Die starken Kurseinbrüche treffen eher die Nebenwerte und ganz besonders die Wachstums-Aktien. Hier stehen durchaus vom Allzeithoch vor einem Jahr aus gesehen Kursverluste von 70 oder 80% in den Depots.

Sir John Templeton und die Risikokontrolle

Der Fear & Greed-Index steht aktuell im unteren Viertel, signalisiert also „extreme Angst“. Und auch der Volatilitäts-Index ist kräftig in die Höhe geschossen und das bedeutet, dass erhöhte Risikoprämien in die Kurse eingepreist werden.

In solch unsicheren Börsenphasen kann man Orientierung und Halt finden bei den Börsenlegenden. Star-Investoren wie Sir John Templeton, den das US-Börsenmagazin „Money“ 1999 zum „wohl größten Stockpicker des Jahrhunderts“ gekürt hat. Templeton begründete seinen legendären Ruf in der Baisse des Jahres 1939 auf dem Höhepunkt der Wirtschaftskrise zu Beginn des 2. Weltkriegs.

Damals, als alle Anleger ihre Aktien zu jedem Preis auf den Markt warfen, lieh er sich 10.000 US-Dollar und kaufte querbeet Unternehmen, deren Aktienkurse unter 1 US-Dollar gesunken waren. Als er nach einigen Jahren diese Aktien verkaufte, war er ein reicher Mann, da beinahe alle diese Aktien erheblich im Kurs gestiegen waren.