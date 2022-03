STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Calls auf Energiewerte gefragt



Trends im Handel

1. Faktor-Long-Zertifikat auf BP (WKN MA2C7G)

In ein Faktor-3X-Long-Zertifikat auf den britischen Ölkonzern BP steigen die Stuttgarter Derivateanleger ein. Zuletzt verkündete BP den Ausstieg aus Russland. Hierzu soll der 19,75% Anteil am russischen Mineralölunternehmen Rosneft verkauft werden. Die BP-Aktie legt um 3% auf 4,34 Euro zu. 2. Call-Optionsschein auf RWE (WKN MA96NP)

Auf RWE kaufen die Stuttgarter Derivateanleger einen Call-Optionsschein. Der Energiekonzern wird sich am Flüssigas (LNG) Terminal in Brunsbüttel mit 10% beteiligen. Über eine finanzielle Einlage der Bundesregierung werden 50% der Anteile von der KfW übernommen. Die restlichen 40% wird der niederländische Betreiber Gasuine halten. Für die RWE-Aktie geht es beinahe 7% auf 33,60 Euro abwärts. 3. Call-Optionsschein auf BASF (WKN MA96FW)

Auch auf die BASF kaufen die Stuttgarter Derivateanleger einen Call-Optionsschein. Der Call wird an der Euwax seit mehreren Wochen sehr rege gehandelt. Die BASF-Aktie ist im heutigen Handelsverlauf die am häufigsten gehandelte Aktie. Sie verliert über 5% und notiert bei 48,55 Euro. Auf diesem Niveau wurde sie zuletzt im Oktober 2020 gehandelt.

Euwax Sentiment Index

Das Stuttgarter Stimmungsbarometer notiert im bisherigen Handelsverlauf in einer vergleichsweise engen Handelsspanne von rund 20 bis -20 Punkten. Die Derivateanleger agieren offenkundig vorsichtig, nachdem der DAX kurz nach Handelsbeginn unter die Marke von 12.500 Punkte gefallen ist.

