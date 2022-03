Seit dem Russland die Ukraine überfallen hat, stoppen US-Unternehmen ihre Handelsaktivitäten in Russland. So verkauft Apple keine iPhones mehr. Ford Motors stellt keine Autos mehr her und Walt Disney strahlt keine Filme in Russland aus. Für die meisten US-Unternehmen dürfte der Stopp ihrer Russlandgeschäfte überschaubare finanzielle Folgen haben. Für sie ist der russische Markt zu klein.

Das sieht bei einigen anderen US-Unternehmen ganz anders aus: 13 US-Unternehmen, die bisher einen erheblichen Anteil ihres Umsatzes in Russland generierten, hat die Citigroup entdeckt. Deren Manager müssen sich nach anderen Märkten umsehen, wenn die Sanktionen auf Dauer bestehen bleiben sollten.