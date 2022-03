Goliath Resources Limited ( TSX-V: GOT; FRA: B4IF ) kann sich vor Nachfrage bei seiner aktuellen Finanzierung kaum retten und legt jetzt noch einmal eine Schippe drauf. Bereits Ende Februar hatte das Unternehmen die Finanzierung von ursprünglich 11 Mio. CAD auf 13,82 Mio. CAD erhöht. Jetzt kündigt Goliath eine Finanzierung über insgesamt 14,61 Mio. CAD in Form von Flow-Through-Einheiten zu einem Preis von 1,19 CAD an.

Fazit: Wenn es läuft, dann läuft es. Goliath kann zuversichtlich in die neue Saison gehen. Finanziell ist das Unternehmen bärenstark aufgestellt. Laut dem letzten Quartalsbericht verfügte Goliath zum Jahresende 2021 noch über knapp 2 Mio. CAD cash. Überdies sind nach unserer Rechnung mehr als 25 Mio. Warrants im Geld, was in Summe weitere ca. 9 Mio. CAD in die Kasse spülen könnte, wenn sie ausgeübt würden. Die 14,61 Mio. CAD kommen jetzt frisch hinzu. Auch bei dieser Finanzierung gibt es einen vollen Zweijahreswarrant bei 1,30 CAD, was bei entsprechender Performance der Aktie eine eingebaute weitere Finanzierung bedeutet. Das nennt man wohl cleveres Financial Engineering.

