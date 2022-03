Der Krieg spielt die Hauptrolle

Der Krieg gegen die Ukraine dürfte in der aktuellen Woche auch an den deutschen Aktienbörsen das alles beherrschende Thema bleiben. Nachdem hier keinerlei Lösung in Sicht ist, müssen sich die Anleger auf weitere Ungewissheit und damit Schwankungen an den Märkten einstellen. Die Folgen der Sanktionen gegen Russland auf die westliche Wirtschaft dürften sich zudem deutlicher absehen lassen, was zu weiterer Unruhe an den Börsen führen dürfte. In Hinblick hierauf wird der EU-Gipfel von Interesse sein, auf dem über Maßnahmen zur Bewältigung der Sanktionsfolgen für die Mitgliedstaaten beraten wird.

Der Krieg dürfte auch bei der Ratssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) in dieser Woche eine wichtige Rolle spielen. Dabei bleibt abzuwarten, wie die EZB mit der neuen Situation umgehen wird. Vor dem Angriff auf die Ukraine hatten sich die Signale gemehrt, dass die EZB auf die hohen Inflationsraten reagieren wird. Aufgrund der sich drastisch veränderten Weltlage könnte eine geldpolitische Straffung allerdings wieder weiter in die Ferne rücken.