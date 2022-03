Das letzte markante Rekordhoch markierte Adidas Anfang August letzten Jahres bei 336,26 Euro und ging anschließend in eine geordnete Konsolidierung über. Mit Ausbruch des Konfliktes in der Ukraine haben Anleger jedoch in den Panikmodus gewechselt und für entsprechende Verluste gesorgt. Dabei hat sich der Kurs der Adidas-Aktie nahezu halbiert, doch Unterstützung aus den letzten fünf Jahren naht und verläuft um 165,00 Euro. An dieser Stelle wird dem Papier zwar eine temporäre Erholung eingeräumt, allerdings ist die Zukunft nun sehr ungewiss geworden.

Spekulative Long-Chance

Aktuell ist noch an keine nachhaltige Stabilisierung bei Adidas zu denken, weitere Abschläge auf rund 165,00 Euro dürften in den nächsten Tagen umständehalber bevorstehen. An dieser Stelle sollte jedoch ein Stabilisierungsversuch unternommen werden, um nicht noch größere Abschläge zu provozieren und damit eine mittelfristige Trendwende einzuleiten. Daher ergeben sich gewisse Long-Chancen ab 165,00 Euro, sollte sich ein Boden in diesem Bereich abzeichnen. Ein Kursrutsch unter 165,00 Euro würde dagegen in Richtung des 200-Monat-Durchschnitts bei 138,16 Euro weiter abwärts führen.