Seit den Corona bedingten Verlaufstiefs bei 65,14 US-Dollar konnte in einem ersten Erholungsschritt eine Kursbewegung auf 94,21 US-Dollar vollzogen werden. Seit Oktober 2020 schwankte der Wert darunter grob seitwärts, erst Anfang dieses Jahres gelang eine Rückkehr an diese Hürde. Genau an diesem Widerstand versucht sich das Papier nun an einem Durchbruch und könnte im Erfolgsfall direktes Kurspotenzial zurück an die Höchststände aus Anfang 2020 freisetzen, entsprechend würde sich ein derartiges Szenario sehr gut für ein Long-Investment an.

Long-Signal aktiviert

Nachhaltige Wochenschlusskurse oberhalb von 95,00 US-Dollar könnten der American Electric Power-Aktie entsprechenden Auftrieb zunächst an rund 100,00 US-Dollar verschaffen, darüber würden zweifelsfrei die Höchststände aus 2020 bei 104,97 US-Dollar in den unmittelbaren Fokus bullischer Marktteilnehmer rücken. Ein Verbleib in der bisherigen Handelsspanne wäre dagegen als neutral zu bewerten, kurzfristige Rücksetzer zurück auf 91,50 US-Dollar kämen vor einem Ausbruchsversuch nicht unerwartet. Erst darunter müsste abermals der EMA 50 als Unterstützung bei 86,57 US-Dollar einspringen.