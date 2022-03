Der Jahresauftakt an den Finanzmärkten ist gründlich misslungen. Anhaltend hohe Inflation und unter Handlungsdruck stehende Notenbanken ließen zunächst die Renditen ansteigen. Dann wirbelte die Ukraine-Krise die Kapitalmärkte durcheinander. In den ersten beiden Monaten verloren die Aktienmärkte deutlich. Auch die Rentenmärkte verzeichnen negative Ergebnisse. Gold hingegen kam seinem Ruf als Krisenwährung gerecht und erreichte mit über 1.900 Dollar pro Unze den höchsten Stand seit langem.

Der Jahresauftakt an den Finanzmärkten ist gründlich misslungen. Anhaltend hohe Inflation und unter Handlungsdruck stehende Notenbanken ließen zunächst die Renditen ansteigen. Dann wirbelte die Ukraine-Krise die Kapitalmärkte durcheinander. In den ersten beiden Monaten verloren die Aktienmärkte deutlich. Auch die Rentenmärkte verzeichnen negative Ergebnisse. Gold hingegen kam seinem Ruf als Krisenwährung gerecht und erreichte mit über 1.900 Dollar pro Unze den höchsten Stand seit langem.

Monatsrückblick Februar 2022 Die Welt hält den Atem an

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer