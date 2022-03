Der große Inflationsschock ist nun wohl nicht mehr zu verhindern - auch das setzt dem Dax zu, der heute per Tagesschlußkurs nun in einem Bärenmarkt handelt. Die massiven Anstiege beim Öl- und Gaspreis werde nicht nur die Konsumenten schwer belasten, sondern vor allem auch die Firmen (heute auch massiver Anstieg der Strompreise) - dazu kommen explodierende Rohstoffkosten auf breiter Front. Was werden die Notenbanken tun? Vermutlich werden die Staaten auf den Inflationsschock durch Senkungen von Steuern reagieren, um den Schmerz etwas zu lindern. Aber das wird vor allem den Firmen im Dax nur wenig helfen. Die einzige Chance, dass die Dinge glimpflicher laufen, wäre ein Waffenstillstand im Ukraine-Krieg..