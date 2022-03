Nachdem Goldman Sachs im Oktober noch ein Rekordhoch bei 426,16 US-Dollar markieren konnte, hat sich die Aufwärtsbewegung seitdem sichtlich abgeschwächt und in diesem Jahr erste Abschläge in Richtung 320,00 US-Dollar hervorgerufen. Nur knapp darunter verläuft eine seit Anfang 2021 bestehende Horizontalunterstützung, die noch für Rückhalt unter den Bullen sorgt. Sollte dieses Unterstützungsniveau jedoch nachhaltig aufgegeben werden, dürfte sich eine noch sehr viel größere Verkaufswelle durchsetzen und würde sich entsprechend für ein Investment auf der Unterseite anbieten.

Hohe Volatilität

Einfach ist ein Investment in den aktuellen Zeiten nicht, die extrem hohe Volatilität an den Finanzmärkten produziert am laufenden Band Fehlsignale. Ein Wochenschluss unterhalb von 315,00 US-Dollar in der Goldman-Sachs-Aktie würde allerdings für weiteren Konsolidierungsbedarf zunächst in den Bereich von 281,35 und darunter auf die Jahreshochs aus 2018 um 275,31 US-Dollar sprechen. Solange die genannte Unterstützung hält, bleibt das Handelsgeschehen bis zu einem Niveau von 377,40 US-Dollar zunächst als neutral zu bewerten. Auf jeden Fall sollten Anleger einen kühlen Kopf bewahren und nicht allzu große Positionen eingehen.